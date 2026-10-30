Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

İspanya'da suç örgütleri arasındaki hesaplaşmaların adresi bu kez hastane oldu. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradıktan sonra tedavi altına alınan çete lideri Mekin Büyükdeniz, hastane odasına kadar giren tetikçi tarafından infaz edildi.

ÇETE LİDERİNİ SOKAKTA YARALAYIP HASTANEDE İNFAZ ETTİLER

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yaralama ile haraç suçlarından aranan "10 Kardeşler" suç örgütünün lideri Mekin Büyükdeniz, 16 Ekim 2026 Cuma akşamı Salou'nun turistik noktalarından Plaza Europa yakınlarında yürüdüğü sırada hedef alındı.

Yanına yaklaşan hareketli bir araçtan açılan ateş sonucu bacaklarına 10 mermi isabet eden Büyükdeniz, Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesi'ne kaldırıldı.

Katalan Polisinin (Mossos d'Esquadra) çeteler arası hesaplaşma olarak değerlendirdiği ilk saldırıdan sağ kurtulan Büyükdeniz, hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıktıktan sonra polisle iş birliği yapmayı reddetti. Normal servise alınan Büyükdeniz'in dün akşam saatlerinde koruma kararının da kaldırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakımdan normal odaya çıkarılacağı sırada tekrar saldırıya uğramaktan korktuğunu belirttiği ortaya çıkan Büyükdeniz, sabaha karşı saat 03:30 sıralarında ikinci saldırının kurbanı oldu. Kafasında elektrikli scooter kaskıyla hastaneye giren ve kaskını hiç çıkarmayan tetikçi, binaya sızarak 5. kattaki odaya yöneldi.

Refakatçi olarak yanında bulunan eşinin gözü önünde yatağındaki Büyükdeniz'e yakın mesafeden 3 el ateş eden katil, olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan çete lideri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın, Büyükdeniz'in oda değişimi ve koruma kararının kaldırılması gibi detayları anlık olarak takip ettiği belirlenirken; Katalan polisi her yerde tetikçiyi ve ona yardım edenleri arıyor.