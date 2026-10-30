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Ermenistan Parlamentosu'nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü

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Ermenistan Ulusal Meclisi'nde çıkan kavgada iktidar ve muhalefet milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti. Savaş alanına dönen Meclis'te bir milletvekilinin burnunun kanadığı görülürken bir başka milletvekilinin ise kıyafetlerinin paramparça olduğu kameralara yansıdı. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Ermenistan Ulusal Meclisi oturumu sırasında iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Taron Chakhoyan'ın muhalefeti hedef aldığı sırada tansiyon yükseldi.

Ermenistan Parlamentosu nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü 1

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Chakhoyan, daha sonra muhalefetteki Güçlü Ermenistan bloğunun lideri Narek Karapetyan ile sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Sözlü tartışma, arbedeye ve kavgaya dönüştü.

Ermenistan Parlamentosu nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü 2

MECLİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Milletvekilleri birbirlerini yumruklarken, oturuma ara verildi. Güvenlik görevlileri ve bazı milletvekilleri, meclis salonunda başlayan, daha sonra koridorda devam eden kavgayı ayırmakta uzun süre zorlandı.

Ermenistan Parlamentosu nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü 3

Kavganın ardından meclise ambulans geldi. Güçlü Ermenistan partisinden milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı öğrenildi.

Ermenistan Parlamentosu nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü 4

Ermenistan Parlamentosu nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü 5

Ermenistan Parlamentosu nda yumruk yumruğa kavga! Meclis savaş alanına döndü 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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