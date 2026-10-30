Hatay'da mide bulandıran olay! Bozuk tavukları vatandaşa yedirecekti... Ekipler doğrudan çöpe attı

Hatay'da mide bulandıran olay herkesin tepkisini çekti. Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla kentte denetim gerçekleştirildi.
Denetimler esnasında mide bulandıran şartlarda kızarmış tavuk satışı gerçekleştiren restoran zabıta ekiplerinin kontrolüne takıldı.
Ekiplerin kontrolünde vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi.
Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi. Mide bulandıran şartlarda vatandaşlara hizmet veren restoran hakkında işlem başlatıldı.