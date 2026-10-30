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Hatay'da mide bulandıran olay! Bozuk tavukları vatandaşa yedirecekti... Ekipler doğrudan çöpe attı

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Hatay'da herkesin midesini bulandıran bir olay meydana geldi. Zabıta ekiplerinin denetim yaptığı bir restoranda vatandaşlara satılmak üzere olan 15 kilogram bozuk tavuk bulundu. Ekipler ürünleri doğrudan çöpe atarken, denetim anı yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Hatay'da mide bulandıran olay herkesin tepkisini çekti. Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla kentte denetim gerçekleştirildi.

Hatay da mide bulandıran olay! Bozuk tavukları vatandaşa yedirecekti... Ekipler doğrudan çöpe attı 1

PİŞMİŞ VE ÇİĞ HALDEKİ 15 KİLO TAVUK BOZUK ÇIKTI

Denetimler esnasında mide bulandıran şartlarda kızarmış tavuk satışı gerçekleştiren restoran zabıta ekiplerinin kontrolüne takıldı.

Hatay da mide bulandıran olay! Bozuk tavukları vatandaşa yedirecekti... Ekipler doğrudan çöpe attı 2

Ekiplerin kontrolünde vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi.

Hatay da mide bulandıran olay! Bozuk tavukları vatandaşa yedirecekti... Ekipler doğrudan çöpe attı 3

TAVUKLAR İMHA EDİLDİ

Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi. Mide bulandıran şartlarda vatandaşlara hizmet veren restoran hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hatay tavuk
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