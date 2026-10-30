Serik’te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Antalya - Alanya D-400 karayolu, Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyir halinde olan T. E. Ö. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otomobilin sürücüsü Tuğba E. Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır