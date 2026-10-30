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Yer: Avcılar... Okul önünde park kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu!

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İstanbul Avcılar'da bu sabah saatlerinde bir okulun önünde yaşanan trafik tartışmasında bir bekçi, veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılırken, velinin de ateş eden bekçiye saldırdığı öğrenildi.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İnönü İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, okul önünde çocuğunu okula bırakmaya gelen veli ile okulda görevli mahalle çarşı bekçisi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bekçi veliyi ayağından vurdu. Yaralanan veli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yer: Avcılar... Okul önünde park kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu! 1

BEKÇİYE SALDIRILDI, ATEŞ ETTİ

Olay sonrası okul önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Park yüzünden veliler arasında bir tartışma çıkıyor. Bekçi araya giriyor, bekçiye de saldırıyorlar.

Yer: Avcılar... Okul önünde park kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu! 2

O da kendini korumak amaçlı kendisine saldıranlardan birisine ateş etmiş. Biz de geldik okulun önünde bekliyoruz. Park yüzünden çıkan tartışmada yaşanmış bir olay" dedi.

Yer: Avcılar... Okul önünde park kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu! 3

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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