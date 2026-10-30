'Sarıgül' soruşturmasında 11 yeni gözaltı kararı! Okul müdürü Aynur Aydın da listede

Sarıgül ailesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah itibarıyla 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Çalışmalar sonucunda Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan yakalandı.

OKUL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Aynur Aydın'ın Şişli MYO Kurucu Müdürü olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır