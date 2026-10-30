İspanya'daki facianın boyutu gözler önüne serildi! Tren kazası yapay zeka ile canlandırıldı

İspanya'da meydana gelen tren kazası dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasına girmişti. Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde kafa kafaya çarpıştı.

SON DURUMU BAKANLIK AÇIKLADI! ÖLENLERİN SAYISI 74'E YÜKSELDİ

Kazada bilanço ise artmaya devam ediyor. Son durumu İspanya Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığı aktarıldı.

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia ise programlarını iptal ederek kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelmek üzere Toledo kentine geldi.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kral Felipe, olayı "korkunç bir kaza" olarak nitelendirdi. Kral, bu zor dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek acil durum ekiplerinin çalışmalarını takdir etti. Kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.



(Yapay zeka canlandırma)

KAZA ANI YAPAY ZEKA İLE CANLANDIRILDI

Öte yandan kaza anı yapay zeka kullanılarak canlandırıldı. Temsili olarak yapılan canlandırmada kazanın boyutu da gözler önüne serildi.



(Yapay zeka canlandırma)

Canlandırmada, hızla gelen trenin diğer trene çarptığı görüldü. Çarpma sonucu ise bir trendeki iki vagonun yol kenarına devrildiği canlandırmaya yansıdı.