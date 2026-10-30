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Son dakika | MİT'ten sınır ötesi operasyon: DEAŞ'lı terörist Uğur Bahadır Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: MİT, DEAŞ'ın Horasan vilayeti bünyesinde faaliyet yürüten Uğur Bahadır'ı Türkiye'ye getirdi. Terörist, ifadesinde DEAŞ'ın yönetim biçiminden yürüttüğü faaliyetlere birçok konuda itirafta bulundu.

Son dakika | MİT'ten sınır ötesi operasyon: DEAŞ'lı terörist Uğur Bahadır Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde kritik bir operasyona imza attı. DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten 'Abdullah' kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AFGANİSTAN'A GİDİP DEAŞ KAMPLARINDA GÖREV ALDI

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır’ın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi. Terörist Bahadır’ın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek DEAŞ adına verilen görevleri icra ettiği belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ’a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenildi.

MİT YAKALAYIP GETİRDİ

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ’lı Abdullah kod adlı Uğur Bahadır’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Abdullah kod adlı Uğur Bahadır ifadesinde; Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere, DEAŞ adına kendisine verilen görevlere, DEAŞ’ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere, ilişkin bilgileri verdi.

DEAŞ’lı terörist Uğur Bahadır, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek 2024 yılında örgüt bünyesine katıldı.
Bahadır’ı örgüte yönlendiren Türk kökenli şahıs ise 2025 yılının başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun’du. Altun’un DEAŞ tarafından tebliğ edilen görevleri icra ettiği, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı biliniyordu.

Ayrıca, terörist Bahadır, 2026’nın başında yakalanan DEAŞ bünyesinde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ediyordu.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve faaliyet planlarının ele geçirilmesi sağlandı.

Son dakika | MİT ten sınır ötesi operasyon: DEAŞ lı terörist Uğur Bahadır Türkiye ye getirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Horasan DEAŞ MİT milli istihbarat teşkilatı
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