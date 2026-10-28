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T3 Vakfı Özbekistan'da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özbekistan'ın başkenti Taşken'te, 'Bilim Taşkent Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

T3 Vakfı Özbekistan'da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı

T3 Vakfı, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Beş Teşebbüs Proje Ofisi iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Taşkent, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kapılarını açtı. Taşkent'in Olmazor bölgesindeki Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Sa'dullayev Alisher Zafarovich, Özbekistan Cumhuriyeti Beş Teşebbüs Proje Ofisi Direktörü Nazirov Abdulaziz Abdurasulovich ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır katıldı.

T3 Vakfı Özbekistan da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı 1

T3 VAKFI ÖZBEKİSTAN'DA

Türkiye'nin uluslararası bilim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterecek Bilim Taşkent, çocuklara ve gençlere teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri, keşfederek öğrenebilecekleri ve kendi projelerini geliştirebilecekleri kapsamlı bir eğitim ortamı sunacak. Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansının Taşkent Şehir Müdürlüğüne ait Gençlik Merkezi binasında hizmet verecek merkezde, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, yapay zeka ve akıllı sistemler ile dijital teknolojiler atölyeleri yer alıyor.
Açılışta konuşan Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "T3 Vakfı olarak bizler, her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Bugün Bilim Toshkent ile bu vizyonumuzu kardeş ülkemiz Özbekistan'a taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz.

T3 Vakfı Özbekistan da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı 2

"BİLİM TAŞKENT MERKEZİ"Nİ HİZMETE AÇTI

Bilim Toshkent'te doğa bilimlerinden matematiğe, tasarım ve teknolojiden astronomi, havacılık ve uzaya uzanan atölyelerimizle çocuklarımızın merak duygusunu beslemeyi, onlara keşfederek ve deneyimleyerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyoruz. Dijital Teknolojiler ile Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler atölyelerimizde ise akıllı fabrikalar, otonom araç sistemleri, biyomedikal teknolojiler, doğal dil işleme, dijital ikiz, simülasyon ve sanal deneyler ile blokzincir gibi geleceğin teknolojilerine yönelik eğitimler sunacağız. Bu atölyelerde filizlenen fikirler, yarın TEKNOFEST sahnesinde başarılara, ardından da dünyaya değer katan teknoloji girişimlerine dönüşecek. Bizim hayalimiz, bu merkezlerden yetişen gençlerimizin yalnızca teknolojiyi kullanan değil; teknolojiyi geliştiren, üreten ve dünyaya yön veren bireyler olması. Çünkü biliyoruz ki bir çocuğa fırsat verdiğimizde yalnızca onun hayatına değil, bir ülkenin geleceğine de dokunuyoruz" dedi.

T3 Vakfı Özbekistan da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı 3

T3 Vakfı Özbekistan da "Bilim Taşkent Merkezi"ni hizmete açtı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taşkent Özbekistan bilim teknoloji
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