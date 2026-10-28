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Bodrum’da yağış seferberliği

Bodrum’da etkili olan şiddetli yağışların ardından belediye ekipleri sahaya indi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Bodrum’da yağış seferberliği

Bodrum’da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ilçenin farklı noktalarında incelemeler yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kurum amirleri ve belediye ekipleri, yoğun yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bodrum’da yağış seferberliği 1

BODRUM’DA SAĞANAK ALARMI

Saha ziyaretlerinde kritik noktalardaki son durum değerlendirilirken ekipler arasında koordinasyon sağlandı. Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için araç, gereç ve personel imkanlarını seferber etti. İlçe genelinde ekiplerin müdahale çalışmalarını ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Bodrum’da yağış seferberliği 2

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI HAZIRLIKLARA KATILDI

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm imkanları seferber ederek ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, sahada özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti ve yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olası yeni yağışlara karşı tedbirlerin üst seviyede tutulduğu, ekiplerin kritik noktalardaki çalışmalarını ve teyakkuz halini sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum sağanak yağış
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