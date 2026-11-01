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Katlanabilir telefonda yeni dönem! Samsung W27 tanıtıldı

Samsung'un Çin'e özel yeni katlanabilir telefonu W27 görücüye çıktı. Altın detaylarıyla dikkat çeken model, 8 inçlik ekranı, 200 megapiksel kamerası ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor.

Katlanabilir telefonda yeni dönem! Samsung W27 tanıtıldı
Aleyna Türkmen

Samsung, Çin pazarına özel geliştirdiği yeni katlanabilir telefonu W27'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Gösterişli tasarımını üst düzey donanımla buluşturan model, özellikle altın renkli ayrıntılarıyla klasik katlanabilir telefonlardan farklı bir görünüm sergiliyor.

Şirketin W serisine eklediği yeni model, Galaxy Z Fold 8 Ultra temel alınarak geliştirildi. Çin'de gerçekleştirilen lansmanla duyurulan Samsung W27, üst segmentte konumlandırılırken hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

Mavi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen cihazda altın tonlarının kullanıldığı metal çerçeve ve kamera ayrıntıları bulunuyor. Büyük ekranları, güçlü işlemcisi ve yüksek kapasiteli bataryası da telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Katlanabilir telefonda yeni dönem! Samsung W27 tanıtıldı 1

ALTIN DETAYLARLA FARKLI BİR TASARIM

Samsung W27'nin tasarımında metalik altın rengi ön plana çıkıyor. Cihazın çerçevesinde, menteşe bölümünde ve arka kamera çevresinde kullanılan altın renkli dokunuşlar, telefona daha gösterişli bir görünüm kazandırıyor. Arka kapakta ise Samsung'un Çin pazarına yönelik hazırladığı W serisine özel logo bulunuyor.

Ekran tarafında da geniş kullanım alanı sunan modelin iç ekranı 8 inç, kapak konumundaki dış ekranı ise 6,5 inç büyüklüğünde. Her iki panel de 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı desteğiyle çalışıyor.

Katlanabilir telefonda yeni dönem! Samsung W27 tanıtıldı 2

SNAPDRAGON İŞLEMCİ VE 16 GB RAM DESTEĞİ

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, performans tarafında Galaxy için özel olarak özelleştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanıyor. Cihazda 16 GB RAM bulunurken depolama kapasitesi için 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

Kamera özellikleriyle de iddialı bir donanıma sahip olan W27'nin arka bölümünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu sistemde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel telefoto kamera görev yapıyor.

Katlanabilir telefonda yeni dönem! Samsung W27 tanıtıldı 3

5.000 MAH BATARYA VE HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

Samsung W27, enerji ihtiyacını 5.000 mAh kapasiteli bataryasından karşılıyor. Model ayrıca 45 W kablolu hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Altın renkli tasarım ayrıntıları, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz, uydu iletişimi desteğiyle de öne çıkıyor. Webtekno'da yer alan habere göre Samsung, W27 modelini Çin pazarına özel olarak satışa sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Samsung katlanabilir telefon
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