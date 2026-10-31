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Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği ve İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Alman vatandaşı Alisa Nikolova-Merx'in Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Almanya’nın Schlüchtern kentinde yaşayan 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, 18 Ekim’de Sofya’dan İstanbul’a geldi. Yakınlarının 23 Ekim’den bu yana haber alamaması üzerine Hessen Polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı 1

ALMAN POLİSİNİN ALARMA GEÇTİĞİ ALMAN TURİST İSTANBUL'DA HASTANEDE ÇIKTI

Kayıp kadının fotoğrafını yayımlayarak vatandaşlardan yardım isteyen Alman polisi, Nikolova-Merx’in İstanbul Havalimanı’na indiğini, çaresiz ve yardıma muhtaç bir durumda olabileceğini duyurdu.

DÖNÜŞ BİLETİNİ İPTAL ETTİ

Yapılan araştırmada, Alisa Nikolova-Merx’in 23 Ekim’de Frankfurt’a dönmek üzere uçak bileti aldığı ancak bu biletini iptal ederek uçağa binmediği tespit edildi.

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı 2

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İstanbul’da bir otelde kaldığı belirlenen Alman kadının başını çarptıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirlendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Almanya turist
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