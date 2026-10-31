Yemen ordusu: Husilere karşı düzenlenen 1119 operasyonda 427 milis etkisiz hale getirildi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Cevf ve Taiz vilayetlerinde Husilere karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Cevf'te savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), füzeler ve top atışlarıyla Husilerin toplanma yerleri, mevzileri ve ikmal yaptıkları araçların hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu operasyonlarda bazı stratejik noktaların ve tepelerin ele geçirildiği ve Husilerin safında can kayıpları olduğu ifade edildi.

YEMEN ORDUSUNDAN HUSİLERE OPERASYON

Taiz'de de halk direniş güçlerinin desteğiyle Husilerle çatışmalara devam edildiği, hava ve top ateşi desteğiyle Husilerin takviye birliklerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, düzenlenen 1119 operasyonda, 427 Husi milis etkisiz hale getirilirken, 142 araç, mühimmat ve askeri nakliye aracı imha edildi.

Öte yandan, ordu birliklerinin Cevf'teki komutanlarından Albay Rabi el-Kırşi de kentin El-Hazm ilçesine bağlı Huveyşiyan Dağları'nda kontrolü sağladıklarını ifade etti.

HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN'IN 3 EYLÜL'DEN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 232 KİŞİ ÖLDÜ

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerilimin başladığı günden bu yana Suudi Arabistan'ın, Husilerin kontrolündeki bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı iddia edildi.

Saldırılarda 30 Ekim Cuma gününe kadar 232 kişinin öldüğü, 536 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğu ileri sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır