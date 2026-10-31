Rubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

RUBİO: "TÜRKİYE'NİN ATEŞKES TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Karadeniz üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilginin yeniden canlandığını ifade eden Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu." dedi.

Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin tahminde bulunmak istemediğini kaydeden Rubio, özellikle Afrika kıtasını etkileyen bu durumun aciliyetine dikkati çekerek konunun "enerji boyutunun da unutulmaması gerektiğini" vurguladı.

Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin "elbette gerçekleşmesini istediklerini" belirten Rubio, bunun ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ihtiyatlı konuşarak "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti.

GENEL ATEŞKES İÇİN DE RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

Bu konuda, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile yapılan görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, Rusya'nın nükleer silah kapasitesine dikkati çekerek, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.

RUBİO, İRAN İLE DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜN YANI SIRA ASKERİ SEÇENEĞİN DE MASADA OLDUĞUNU BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili meseleleri askeri müdahaleyle çözmeyi "tercih etmediğini" belirten Rubio, "İsteseydi bunu haftalar, hatta aylar önce yapabilirdi." dedi.

Rubio, "O, sorunu diplomatik yollarla çözmeyi seçti. Ancak Başkan'ın size aktarmak istediği şey, askeri bir müdahale gerekmesi durumunda bunu gerçekleştirebilecek güce ve yeteneğe sahip olduğumuza dair duyduğu sarsılmaz güvendir. Başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz fakat biz meseleleri barışçıl yollarla çözmeyi tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) şu anda Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri korumayı sürdürdüğünü dile getiren Rubio, "Neredeyse her gün ya da gün aşırı, bu ülkelere mal taşıyan veya bu ülkelerden yük alıp çıkan gemileri hedef alan insansız hava araçlarını ya da füzeleri düşürüyoruz, yani halihazırda bu korumayı sağlıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, sergilediği tavırla İran'ın "İstediğimizi alamazsak sadece gemileri havaya uçurmakla kalmayacak, tüm bölgedeki komşularımızın enerji altyapısını da yok edeceğiz." mesajı verdiğini ileri sürdü.

Nükleer silaha sahip bir İran'ın bu tehdidi daha da artıracağını ifade eden Rubio, "İran'ın kimyasal, biyolojik ya da nükleer herhangi bir kitle imha silahına sahip olduğunu düşünün. Eğer bunlara sahip olsalardı, komşularını neyle tehdit ederlerdi?" diye sordu.

"DİYALOG HİÇBİR ZAMAN TAMAMEN KESİLMEDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile ateşkes görüşmeleri için şu anda bir zaman çizelgesi olup olmadığını bilmediğini, ancak iki ülke arasındaki diyaloğun hiçbir zaman tamamen kesilmediğini söyledi. Rubio, "Bazı durumlarda doğrudan, çoğu zamansa aracılar vasıtasıyla aktif bir diyalog süreci devam ediyor. Başkan'ın dünyanın herhangi bir yerindeki sorunlara yaklaşımı, mümkünse bunları diplomatik ve barışçıl yollarla çözmektir." dedi.

Trump'ın, dünyada barışçıl yollarla çözülemeyecek sorunların da bulunduğunun farkında olduğunu dile getiren Rubio, mümkün olduğunca diplomatik çözüme açık olduklarını belirtti.

Rubio, Tahran yönetimi hakkında "İran, Orta Doğu'daki tüm istikrarsızlıkların merkezinde yer alan bir ülke ve rejimdir." ifadesini kullandı.

İran olmadan Hizbullah ve Husiler gibi grupların varlık gösteremeyeceğini iddia eden Rubio, Lübnan, Irak ve Yemen gibi ülkelerdeki sorunların sebebi olarak Tahran yönetimini gösterdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır