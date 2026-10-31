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Almanya'da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti

Almanya'nın birçok kentinde on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto etti.

Almanya'da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 1

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 2

KİTLESEL PROTESTOLAR ALMANYA'YA SIÇRADI

Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 3
Gösteriye katılan Henry Jakobs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 4

BERLİN'DE GENÇLER ÖFKELİ: "OKULUMUZ TAMAMEN HARAP DURUMDA"

Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 5

Eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Koch, "Öğretmen eksikliğine mutlaka çözüm bulmalıyız, böyle bir durum kabul edilemez. Hayata da tam anlamıyla hazırlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lival Weissbach da hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve hayat pahalılığını protesto ettiğini söyledi.

Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 6

TOMA'LAR HAZIR BEKLETİLİYOR

Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı.

İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 7

Gösterilerde gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.
Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 8

Eylemlerde olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatılmıştı.

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 9

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 10

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 11

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 12

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 13

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 14

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 15

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 16

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 17

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 18

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 19

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 20

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 21

Almanya da gençler sosyal harcamalardaki kesintileri ve zorunlu askerlik düzenlemesini protesto etti 22

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya Protesto gösteri
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