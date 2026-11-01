Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

Cumhurbaşkanı imzasıyla belirlenen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. SPK Başkanlığı görevine atanan isim belli oldu.



SPK BAŞKANLIĞI GÖREVİNE MUHSİN ATCI GETİRİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. SPK Başkanvekilliği görevine Ersin Başar Ekmekci, üyeliğe ise Yasemin Girici atandı.

MUHSİN ATCI KİMDİR?

1979 yılında Konya/Ereğli’de doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında başarı göstererek İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamış, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ABD Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yapmış olup halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümünde doktora çalışması devam etmektedir.

2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. 15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Muhsin ATCI, evli ve üç çocuk babasıdır.