HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı imzasıyla belirlenen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. SPK Başkanlığı görevine atanan isim belli oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu 1

SPK BAŞKANLIĞI GÖREVİNE MUHSİN ATCI GETİRİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. SPK Başkanvekilliği görevine Ersin Başar Ekmekci, üyeliğe ise Yasemin Girici atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Muhsin Atcı oldu 2

MUHSİN ATCI KİMDİR?

1979 yılında Konya/Ereğli’de doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında başarı göstererek İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamış, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ABD Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yapmış olup halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümünde doktora çalışması devam etmektedir.

2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. 15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Muhsin ATCI, evli ve üç çocuk babasıdır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gösteriler Almanya'ya sıçradıGösteriler Almanya'ya sıçradı
Rubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söylediRubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söyledi

Anahtar Kelimeler:
SPK sermaye piyasası kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.