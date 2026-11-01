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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Zafer 1 Çıkmazı’nda meydana gelen olayda yalnız yaşayan İ.Ş.’den (80) haber alamayan yakınları ikametine geldi.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu 1

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bulunması sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.S.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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