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Bursa’da freni boşalan minibüs dehşet saçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ve bir manav zarar gördü.

Bursa’da freni boşalan minibüs dehşet saçtı

Kaza, 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan özel halk minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Bursa’da freni boşalan minibüs dehşet saçtı 1

FRENİ BOŞALAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan minibüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manava çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manavda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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