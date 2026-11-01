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Hamzabeyli'de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ortaya çıkan aç tilki, sıra bekleyen vatandaşların attığı bisküvileri yedi. Karnını doyuran tilki, daha sonra Bulgaristan tarafındaki ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Hamzabeyli'de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki geçişlerin yapıldığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ilginç anlar yaşandı. Sınır kapısında geçiş yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar, bölgede yiyecek arayan bir tilkiyle karşılaştı.

Hamzabeyli de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti 1

AÇ KALAN TİLKİ YOLA ÇIKTI

Tampon bölgede dolaşarak yiyecek aradığı görülen tilkiyi fark eden vatandaşlar, hayvana bisküvi attı. Aç olduğu gözlenen tilki, vatandaşların kendisine attığı bisküvileri yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.

Hamzabeyli de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti 2

BİSKÜVİLERİ YEDİKTEN SONRA ORMANLIK ALANA KAÇTI

Vatandaşların attığı bisküvileri yiyen tilki, bir süre sonra tampon bölgeden ayrıldı. Tilki, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

Sınır kapısında sıra bekleyen vatandaşların tilkiye yiyecek vermesiyle yaşanan ilginç anlar, bölgede bulunanların dikkatini çekti. Sınır geçişi için bekleyişin sürdüğü bölgede aç kalan tilkinin bisküvilerle karnını doyurup ormanlık alana kaçması dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tilki yemek
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