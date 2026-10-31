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Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Dijital mecralara yönelik düzenlemede geri sayım bitti. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak da bilinen 15-17 yaş aralığındakilerin sosyal medya hesaplarının yarın itibarıyla tek tek silinmesi bekleniyor. Velilerinin rızası olsa dahi bu yaş grubu kişilerin hiçbir mecrada hesap açamaması sağlanacak. Sosyal medya düzenlemesinin milyonlarca kişiyi kapsadığı öğrenilirken, platformlar için ağır cezalar da gündemde... İşte tüm detaylar!

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Türkiye’de dijital dünyada kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak tarihi yasal düzenleme 1 Kasım itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Yaklaşık 8,3 milyon çocuğu ve ailelerini doğrudan ilgilendiren yeni kurallar kapsamında, 15 yaşını doldurmamış kişilerin sosyal medyayı kullanması tamamen engelleniyor. Anne babaların rızası olsa dahi bu yaş grubuna hiçbir platformda hesap açılmayacak, var olan profiller ise kullanıcıya bildirim gönderilerek tüm verileriyle birlikte kalıcı olarak silinecek.

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek 1

E-DEVLET DOĞRULAMASI ZORUNLU

Kullanıcıların aklındaki en büyük soru işareti olan kişisel veri güvenliği e-Devlet altyapısıyla çözülüyor. Sosyal ağ devleriyle ad, soyad, doğum tarihi veya T.C. kimlik numarası gibi hassas bilgiler paylaşılmayacak. Doğrulama süreci tamamen e-Devlet kapısı üzerinden üretilecek şifreli bir "yaş doğrulama belirteci" üzerinden anonim şekilde tamamlanacak. Tüm mevcut hesap sahiplerinin 31 Mart 2027 tarihine kadar bu kontrolü en az bir kez tamamlaması gerekecek. Öte yandan dijital oyunlar sosyal medya kısıtlamasının dışında tutulacak, çocuklar yaş etiketlerine uygun oyunlara erişebilecek ve oyun içi harcamalar ebeveyn denetimiyle kontrol altında olacak.

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek 2

YAŞ GRUPLARINA GÖRE 3 KADEMELİ FİLTRE

Yarından itibaren yeni dönemde kullanıcılar için üç kademeli bir yaş filtresi devreye girecek. 15 yaşın altındakilerin hesapları tamamen kapatılırken, 15-17 yaş aralığındaki gençler "çocuk hesabı" statüsüne geçiş yapacak. Bu gruptaki profillerde canlı yayın açma, sonsuz içerik akışını kullanma ve kişiselleştirilmiş reklam alma gibi özellikler sınırlandırılacak. Takipçi listeleri gizlenecek, hesaplar başkalarına önerilmeyecek ve yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplardan mesaj kabul edilecek. Ekran görüntüsü alınmasını engelleyen teknik kısıtlamaların da uygulanacağı bu yaş grubunun ardından, 18 yaş ve üzerindeki yetişkinler e-Devlet üzerinden yapacakları tek seferlik teyitle platformları kesintisiz kullanmayı sürdürecek.

AĞIR CEZA PARASI VE BANT KISITLAMASI GELİYOR

Yasal yükümlülükler çocuklar veya ebeveynler için herhangi bir idari para cezası getirmezken, platform sağlayıcılarına yönelik yaptırımlar oldukça ağır olacak. Şartlara uymayan şirketler, bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde 3'üne varan devasa idari para cezalarıyla karşılaşacak. İhlallerin devamında ise reklam yasakları ve internet bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması gündeme gelecek. Günlük 10 milyondan fazla erişime sahip büyük platformların ise olası mahkeme ya da erişim kısıtlama kararlarını en geç bir saat içinde uygulama zorunluluğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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