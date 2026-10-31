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Bakırköy Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı!

Bakırköy Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Bakırköy Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı!

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı alınan 40 şüpheli tutuklandı. İşte tüm detaylar!

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarlarda, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı iddia edilmişti.

Şikâyetler üzerine, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlarından soruşturma başlatılmıştı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önceki sabah yaptığı operasyonda, aralarında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir, dayısı Metin Soğuksu, Belediye Başkanı Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Nurcan Alan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve iki meclis üyesinin de bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alınmıştı.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 21’i belediye personeli 19’u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 şüpheli tutuklama talebiyle, aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ile dayısı Metin Soğuksu’nun da bulunduğu 17 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 40 kişi tutuklandı.
Kaynak: DHA

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