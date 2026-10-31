Sabahları ağzınızda ekşi tatla uyanıyorsanız dikkat! Uzman isim uyardı

Sabahları ağızda oluşan ekşi veya acı tat, bazen bir önceki gün tüketilen yiyeceklerle ilişkilendirilse de şikâyet düzenli olarak tekrarlıyorsa gece boyunca yaşananlar da göz önünde bulundurulmalı.

Gastrointestinal cerrahi uzmanı Dr. Saurabh Bansal, ağızda ekşi tat oluşmasının olası nedenlerinden birinin gece meydana gelen asit reflüsü olduğunu belirtti. Uzman, özellikle bu durumun sık yaşanması halinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Asit reflüsü, mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçmasıyla meydana geliyor. Ağız ile mide arasında bağlantı sağlayan yemek borusu, normal şartlarda yiyecekleri mideye taşıyor. Ancak mide içeriğinin ters yönde ilerlemesi, ağızda ekşi veya acı bir tat oluşmasına neden olabiliyor.

YATMADAN HEMEN ÖNCE YEMEK YEMEK REFLÜYÜ TETİKLEYEBİLİR

Gece reflüsünü artırabilen alışkanlıkların başında, akşam yemeğini yatma saatine yakın yemek ve kısa süre sonra uzanmak geliyor. Vücudun dik konumda olması, yer çekiminin yardımıyla mide içeriğinin midede kalmasını kolaylaştırıyor. Yatıldığında ise bu avantaj azalıyor.

Dr. Bansal, uyku sırasında yutkunma sıklığının da azaldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dik durduğumuzda yer çekimi, mide içeriğinin aşağıda kalmasına yardımcı olur. Düz bir şekilde uzandığımızda bu avantaj azalır. Uyku sırasında yutkunma da daha seyrek gerçekleştiğinden yemek borusunun reflüyle yukarı çıkan içeriği temizleme süreci yavaşlar.”

Ağızda ekşi veya acı tat oluşması, gece reflüsünün tek belirtisi değil. Yiyecek ya da sıvıların yeniden ağza gelmesi, geçmeyen öksürük ve boğazda tahriş hissi de reflüyle ilişkili olabilecek belirtiler arasında yer alıyor.

GECE REFLÜSÜNÜ ARTIRABİLEN ALIŞKANLIKLARA DİKKAT!

Günlük beslenme düzeni ve akşam saatlerinde yapılan bazı tercihler de gece reflüsünü tetikleyebiliyor. Dr. Bansal, özellikle öğle yemeğini atlayıp akşam çok fazla yemek yemeyi, gece geç saatlerde atıştırmayı ve akşam kahve tüketmeyi bu açıdan dikkat edilmesi gereken alışkanlıklar arasında gösterdi.

Bununla birlikte uzman, kahve gibi yiyecek ve içeceklerin herkes tarafından tamamen bırakılması gerektiğini söylemiyor. Önemli olan, tüketimde ölçülü davranmak ve kişide belirti oluşturan gıdaları fark etmek.

Dolayısıyla reflü şikâyeti yaşayan kişilerin beslenme alışkanlıklarını gözlemlemesi, belirtilerin hangi durumlarda arttığını belirlemesine yardımcı olabilir.

KARIN BÖLGESİNDEKİ FAZLA KİLO DA ETKİLİ OLABİLİR

Gece reflüsünü etkileyebilen bir diğer faktör ise fazla kilo, özellikle de karın bölgesinde biriken yağlar. Karın çevresindeki fazla yağ dokusu mide üzerindeki basıncı artırarak mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını kolaylaştırabiliyor.

Dr. Bansal, konuyla ilgili olarak, “Karın bölgesindeki fazla kilo, mide üzerindeki basıncı artırabilir ve reflüye katkıda bulunabilir. Midenin bir bölümünün diyaframdan yukarı doğru hareket ettiği mide fıtığı da bazı hastalarda rol oynayabilir” dedi.

Sabahları ağızda ekşi tat oluşması tek başına reflü tanısı koymak için yeterli değil. Şikayet sık tekrarlıyorsa, uzun süre devam ediyorsa veya öksürük ve boğaz tahrişi gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa bir sağlık uzmanına başvurmak önem taşıyor. Uzman değerlendirmesi, altta yatan nedenin belirlenmesine ve uygun yaklaşımın seçilmesine yardımcı olabilir.