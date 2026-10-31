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Atatürk’ün portresi 1000 drone ile gökyüzüne işlendi

Manisa’da Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde 1000 drone gökyüzünü aydınlattı. Işıklarla oluşturulan dev Atatürk portresi ve Türk Bayrağı vatandaşlardan büyük alkış alırken, teknoloji ve sanatın buluştuğu gösteri görsel şölen sundu.

Atatürk’ün portresi 1000 drone ile gökyüzüne işlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bando ekibinin seslendirdiği marşlarla başlayan programda Manisalılar, marşlara eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Etkinlikte çocuklara balon dağıtılırken vatandaşlara su başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Bando gösterisinin ardından havanın kararmasıyla birlikte 1000 drone aynı anda gökyüzüne yükseldi. Senkronize hareketlerle gerçekleştirilen ışık gösterisinde Cumhuriyet’in 103 yıllık mirasına atıfta bulunan özel figürler oluşturuldu.

Atatürk’ün portresi 1000 drone ile gökyüzüne işlendi 1

ATATÜRK’ÜN SİLÜETİ GÖKYÜZÜNDE HAYAT BULDU

Gösterinin en dikkat çekici anlarından biri, ışıklarla gökyüzünde oluşturulan dev Mustafa Kemal Atatürk portresi ve Türk Bayrağı oldu. Manisa’nın tarihine ve Cumhuriyet’in değerlerine atıfta bulunan koreografiler izleyenlerden büyük alkış aldı. Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgiyle takip ettiği gösteri, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Atatürk’ün portresi 1000 drone ile gökyüzüne işlendi 2

Gösteriyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, çalışanları ve vatandaşlarla birlikte izledi.

"BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İMKANLARINI CUMHURİYET COŞKUSUYLA BULUŞTURDUK"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü 1000 drone ile gökyüzünde hayat bulan görkemli bir gösteriyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet’in yalnızca geçmişin en büyük mirası değil, geleceğe yürürken yolu aydınlatan en güçlü ışık olduğunu ifade eden Dutlulu, "Bilimin ve teknolojinin imkânlarını Cumhuriyet coşkusuyla buluşturduğumuz bu özel gecede, Atatürk Kent Parkı’nı doldurarak sevincimize ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil özgürlüğümüz, umudumuz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır" dedi.

Manisa’da büyük ilgi gören 1000 drone gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının unutulmaz etkinlikleri arasında yer aldı.

Atatürk’ün portresi 1000 drone ile gökyüzüne işlendi 3

Atatürk’ün portresi 1000 drone ile gökyüzüne işlendi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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