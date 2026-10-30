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Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan İran savaşı açıklaması

İran'a yeniden saldırı ile ilgili konuşmalar yapan ve 3 Kasım seçimleri sonrasını işaret eden ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda garanti vermesini istediklerini söyledi. Diğer yandan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in, son günlerde planlanan programlarını iptal etmeleri de gündem oldu.

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan İran savaşı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Kansas City Radio'ya verdiği röportajda 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala İran gündemini değerlendirdi.

"YAKINDA BİTECEK"

Ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları bağlamında tartışılan İran'la savaşın gidişatına ilişkin Trump, "yakında savaşın biteceğini" ifade etti.
Tüm programlarını iptal etti! Trump tan İran savaşı açıklaması 1

ABD olarak Tahran'ın kendilerine "hiçbir şekilde nükleer silah temin etmeyecekleri" konusunda garanti vermesini istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, savaşın bitmesinin hemen ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini dile getirdi.

İran'ın anlaşma yapmayı çok istediğini savunan Trump, bununla birlikte olası bir anlaşmanın ne zaman ve ne şekilde olabileceği konusunda ise herhangi bir görüş bildirmedi.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken son günlerde planlanan programlarını iptal ettiği bildirildi. The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Iowa ve Kansas eyaletlerinde hafta sonu düzenlenmesi beklenen seçim mitinglerine katılmayacak.

Tüm programlarını iptal etti! Trump tan İran savaşı açıklaması 2
İsmi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kansas’ta yüz yüze katılacağı mitingin iptal edildiğini doğrularken, Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) de Trump’ın Iowa'daki mitinginin de iptal edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray yetkilisi, "Trump, seçim gününden önce 20’den fazla (çevrim içi) tele-miting aracılığıyla ülke genelinde Amerikalılarla doğrudan iletişim kurmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Yetkili, yüz yüze mitinglerin neden iptal edildiğine ilişkin ayrıntılara yer vermezken, söz konusu çevrim içi etkinliklerin Trump’a “ülke genelindeki erişim alanını genişletme fırsatı sunacağı” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'A SALDIRIYLA MI İLGİLİ?

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları, söz konusu iptallerin, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırı planlarıyla aynı döneme geldiğine dikkati çekti.
Tüm programlarını iptal etti! Trump tan İran savaşı açıklaması 3

Associated Press'in (AP) ABD'li iki diplomata dayandırdığı haberinde, Washington'un, Orta Doğu'daki müttefiklerine, gelecek hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği ve Tahran yönetiminin misillemelerine karşı hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD'nin Körfez ülkelerini daha önce İran ile askeri bir tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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