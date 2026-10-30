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Mersin'deki kan donduran 25 yıllık 'mumya ceset cinayeti' aydınlatıldı: Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 65 dosyada 75 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Mersin’de 2001 yılında ortadan kaybolan ve 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in faili meçhul cinayetiyle ilgili 6 şüpheli, 6 farklı ildeki operasyonlarla gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Mersin'deki kan donduran 25 yıllık 'mumya ceset cinayeti' aydınlatıldı: Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı

Bakan Akın Gürlek'in, "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" açıklamasının ardından dosyadaki kan donduran faili meçhul cinayetlerin detayları ortaya çıktı.

25 YILLIK CİNAYETİN KAN DONDURAN DETAYLARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yıl önce Mersin'de işlenen cinayetin dehşete düşüren detayları aktarıldı. Olayla ilgili 6 farklı ilde düzenlenen operasyonlarla 6 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin deki kan donduran 25 yıllık mumya ceset cinayeti aydınlatıldı: Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı 1

'MUMYA CESET CİNAYETİ' AYDINLATILDI: BUZDOLABINA KOYUP BETONA GÖMMÜŞLERDİ

Mersin’de 2007 yılında öldürüldükten sonra, buzdolabına konulup, sıvacı olan şüphelilerden biri tarafından sıvanarak 6 sene Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde saklanılan ve kamuoyunda 'mumya ceset cinayeti' olarak bilinen olay aydınlatıldı.

25 yıl önce işlenen cinayette, kesici aletlerle öldürülen şahsın cesedinin önce buzdolabına konulduğu ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ardından, cinayet şüphelilerinden mesleği sıvacılık olan kişi tarafından cesedin konultuğu buzdolabı sıvanarak betona gömüldü ve Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir evde uzun yıllar saklandı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin deki kan donduran 25 yıllık mumya ceset cinayeti aydınlatıldı: Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı 2

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DETAYLARI PAYLAŞTI

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen kapsamlı çalışmalarda;

Olayın namus saikiyle işlendiği anlaşılmış ve olayın şüphelileri olduğu tespit edilen; H. Ş., H.Y., A. İ., B. Ş., Ö. Ş. ve A. E. isimli 6 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla; Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas olmak üzere toplam 6 ilde 6 adrese, 18 ekip ve 56 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Mersin deki kan donduran 25 yıllık mumya ceset cinayeti aydınlatıldı: Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı 3

ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİNİN EVİNDEN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Başsavcılığın aktardığı bilgilerde şu detaya da yer verildi;

"30.10.2026 günü saat:07.00 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli B. Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 32 adet LYRICA hap elde edildiğinden şahsa ayrıca Narkotik suçundan işlem yaptırılacak, il dışında yakalanan tüm şahıslar ilimize intikal ettirilecek olup; soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titzlikle yürütülmektedir."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin Akın Gürlek
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