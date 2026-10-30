Mersin'deki kan donduran 25 yıllık 'mumya ceset cinayeti' aydınlatıldı: Buzdolabına koyup betonla kapatmışlardı

Bakan Akın Gürlek'in, "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" açıklamasının ardından dosyadaki kan donduran faili meçhul cinayetlerin detayları ortaya çıktı.

25 YILLIK CİNAYETİN KAN DONDURAN DETAYLARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yıl önce Mersin'de işlenen cinayetin dehşete düşüren detayları aktarıldı. Olayla ilgili 6 farklı ilde düzenlenen operasyonlarla 6 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

'MUMYA CESET CİNAYETİ' AYDINLATILDI: BUZDOLABINA KOYUP BETONA GÖMMÜŞLERDİ

Mersin’de 2007 yılında öldürüldükten sonra, buzdolabına konulup, sıvacı olan şüphelilerden biri tarafından sıvanarak 6 sene Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde saklanılan ve kamuoyunda 'mumya ceset cinayeti' olarak bilinen olay aydınlatıldı.

25 yıl önce işlenen cinayette, kesici aletlerle öldürülen şahsın cesedinin önce buzdolabına konulduğu ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ardından, cinayet şüphelilerinden mesleği sıvacılık olan kişi tarafından cesedin konultuğu buzdolabı sıvanarak betona gömüldü ve Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir evde uzun yıllar saklandı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DETAYLARI PAYLAŞTI

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen kapsamlı çalışmalarda;

Olayın namus saikiyle işlendiği anlaşılmış ve olayın şüphelileri olduğu tespit edilen; H. Ş., H.Y., A. İ., B. Ş., Ö. Ş. ve A. E. isimli 6 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla; Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas olmak üzere toplam 6 ilde 6 adrese, 18 ekip ve 56 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİNİN EVİNDEN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Başsavcılığın aktardığı bilgilerde şu detaya da yer verildi;

"30.10.2026 günü saat:07.00 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli B. Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 32 adet LYRICA hap elde edildiğinden şahsa ayrıca Narkotik suçundan işlem yaptırılacak, il dışında yakalanan tüm şahıslar ilimize intikal ettirilecek olup; soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titzlikle yürütülmektedir."

YILLARIN ARKASINA SAKLANAN FAİLLERİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ: 68 DOSYADA 75 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK! Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul dosya yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında deliller yeniden değerlendirildi. 📍 KONYA | ÖMER FARUK AKILLI – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 📍 KAHRAMANMARAŞ | YENİDOĞAN BEBEK – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 📍 MERSİN | BAHADDİN SEFER – 25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındı. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. 📍 HATAY / SAMANDAĞ | İBRAHİM AKGÖL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerimize; Konya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEK, ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ! — Akın Gürlek (@abakingurlek) October 30, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır