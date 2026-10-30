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Bakan Gürlek: "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden raflardan indirilen faili meçhul dosyalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" ifadelerine yer verdi. Gürlek, 4 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını aktardı.

Bakan Gürlek: "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız"
Mustafa Fidan

Adalet Bakanı Gürlek, faili meçhul dosyalarının aydınlatılmaya devam edildiğini bildirdi. Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz" ifadelerine yer verdiği açıklamasında, 68 dosyadaki 75 cinayetin aydınlatıldığını ve zanlıların adalet önüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek: "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" 1

BAKAN GÜRLEK: "68 FAİLİ MEÇHUL DOSYADAKİ 75 CİNAYET AYDINLATILDI"

Sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, şunları söyledi;

*"YILLARIN ARKASINA SAKLANAN FAİLLERİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ: 68 DOSYADA 75 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!
*
Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul dosya yeniden ele alındı.

Bakan Gürlek: "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" 2

25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL CİNAYET ÇÖZÜLDÜ, ZANLILAR ADALET ÖNÜNDE

Gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında deliller yeniden değerlendirildi.

*📍 KONYA | ÖMER FARUK AKILLI – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
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Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

*📍 KAHRAMANMARAŞ | YENİDOĞAN BEBEK – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Gürlek: "68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" 3

*📍 MERSİN | BAHADDİN SEFER – 25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
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Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındı. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

*📍 HATAY / SAMANDAĞ | İBRAHİM AKGÖL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

"ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerimize; Konya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

*ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEK, ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ!"
*

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Akın Gürlek
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