İnme riskini artıran 5 sağlık sorunu! Belirti vermeden ilerleyebiliyor

İnme, çoğu zaman aniden ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak bilinse de riskini artıran bazı durumlar uzun yıllar içinde gelişebiliyor. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp ritim bozuklukları, beyin damarlarını etkileyerek inme olasılığını artırabilen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Kıdemli danışman ve girişimsel nörolog Dr. Deep Das, inme riskini artıran başlıca durumlara ve alınabilecek önlemlere dikkat çekti.

1. YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon, inme açısından en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kan basıncının uzun süre yüksek seyretmesi, damar duvarları üzerinde baskı oluşturarak hasara yol açabiliyor. Bu hasar, damarların tıkanması veya yırtılması gibi ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

Yüksek tansiyonun her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmaması, düzenli sağlık kontrollerini daha da önemli hale getiriyor. Kişi kendisini iyi hissetse bile kan basıncının ölçülmesi ve yüksek değerlerin doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

2. DİYABET

Diyabet, uzun süre kontrol altında tutulmadığında damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Kandaki şeker seviyesinin uzun dönem boyunca yüksek seyretmesi, damar duvarlarında hasara ve ateroskleroz olarak bilinen damar sertliğine neden olabiliyor.

Bu süreçte damarların içinde yağ birikintileri oluşarak kan akışını kısıtlayabiliyor. Beyne giden kan akışının bozulması veya damar içinde pıhtı oluşması ise inme riskini artırabiliyor.

Dr. Das, diyabetin özellikle diğer risk faktörleriyle birlikte bulunduğunda daha fazla önem kazandığını belirtiyor. Bu nedenle kan şekeri düzeylerinin takip edilmesi ve doktor tarafından belirlenen tedavi planına uyulması gerekiyor.

3. YÜKSEK KOLESTEROL

Yüksek kolesterol, damarların içinde plak birikmesine yol açarak kan akışını engelleyebiliyor. Özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) olarak bilinen kolesterol türünün yüksek seviyelerde seyretmesi, damar tıkanıklığı riskini artırabiliyor.

Beyne kan taşıyan damarlarda oluşan bir tıkanıklık, iskemik inmeye neden olabiliyor. Kolesterolün uzun süre yüksek kalması bu açıdan önem taşıyor.

Diyabeti olan kişilerde yüksek tansiyon ve sağlıksız kolesterol seviyelerinin de görülmesi, toplam kalp ve damar hastalığı riskini artırabiliyor. Bu nedenle kolesterol değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde tedavi uygulanması önem taşıyor.

4. HAREKETSİZ YAŞAM

Fiziksel aktivitenin yetersiz olması ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, inme riskini artıran diğer etkenlerle bağlantılı olabiliyor. Hareketsiz yaşam, kilo artışına ve kan şekeri, kan basıncı ve kolesterol değerlerinin olumsuz etkilenmesine katkıda bulunabiliyor.

Sigara kullanımı ve fazla kilo da genel kalp ve damar sağlığını etkileyen risk faktörleri arasında bulunuyor. Bu nedenle düzenli hareket etmek, dengeli beslenmek ve tütün ürünlerinden uzak durmak, inme riskini azaltmaya yönelik önlemler arasında yer alıyor.

5. KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

Bazı kalp hastalıkları da inme açısından özel önem taşıyor. Dr. Das, özellikle atriyal fibrilasyon olarak bilinen kalp ritim bozukluğuna dikkat çekiyor.

Atriyal fibrilasyonda kalbin üst odacıkları düzensiz çalışabiliyor. Bunun sonucunda kalp içinde kan pıhtısı oluşma riski artabiliyor. Pıhtının kan dolaşımına karışarak beyne ulaşması ve bir damarı tıkaması, inmeye yol açabiliyor.

Bu nedenle kalp ritim bozukluğu tanısı bulunan kişilerin doktor kontrollerini aksatmaması ve önerilen tedaviyi uygulaması önem taşıyor.

İNME RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

İnme riskini azaltmak için öncelikle kontrol edilebilir risk faktörlerinin takip edilmesi gerekiyor. Dr. Das, düzenli doktor kontrollerinin, reçete edilen ilaçların uygun şekilde kullanılmasının ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemini vurguluyor.

Riskleri azaltmaya yardımcı olabilecek başlıca adımlar şöyle sıralanıyor:

Kan basıncını takip edin: Tansiyonun düzenli ölçülmesi ve yüksek değerlerin doktor tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor.

Kan şekeri ve kolesterol kontrollerini aksatmayın: Özellikle diyabeti, hipertansiyonu veya yüksek kolesterolü bulunan kişilerin kendilerine uygun hedefleri doktorlarıyla belirlemesi gerekiyor.

Dengeli beslenin: Tuz tüketimini azaltmak, çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak kalp ve damar sağlığını destekleyebilir.

Düzenli hareket edin: Kişinin sağlık durumuna uygun fiziksel aktivite, hareketsizliğin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Tütün ürünlerinden uzak durun: Sigara kullanımı damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

İlaçları doktor önerisi olmadan değiştirmeyin: İlaçların dozunu azaltmak veya tedaviyi aniden bırakmak yerine, tedavi hedefleri ve olası yan etkiler doktorla görüşülmeli.