Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada

Olay, Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. (18) idaresindeki 70 ACL 161 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİYE 320 BİN LİRA CEZA

Kaçış sırasında motosikletini polis ekibinin üzerine süren sürücü, ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturdu. Polis ekiplerinin takibe aldığı motosikletli, yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve motosikletlinin tehlikeli kaçış anları ise kameraya yansıdı.



"320 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ"

Yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 320 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Polis ekiplerince ters kelepçe takılan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır