HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürerek ters yönde ilerleyen sürücü, yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kaçış anları kameraya yansırken, sürücüye 320 bin 738 lira para cezası uygulandı.

Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada

Olay, Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. (18) idaresindeki 70 ACL 161 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Karaman da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada 1

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİYE 320 BİN LİRA CEZA

Kaçış sırasında motosikletini polis ekibinin üzerine süren sürücü, ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturdu. Polis ekiplerinin takibe aldığı motosikletli, yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve motosikletlinin tehlikeli kaçış anları ise kameraya yansıdı.
Karaman da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada 2

"320 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ"

Yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 320 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Polis ekiplerince ters kelepçe takılan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduYalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıBolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
polis Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.