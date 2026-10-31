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Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden açıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı

Açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin yanı sıra Suriye Turizm Bakanı Mazen Salhani, Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniye ve Şam Valisi Muhammed Mervan İdlibi katıldı.

Suriye nin başkenti Şam da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı 1

ŞAM'DA TARİHİ SÜLEYMANİYE TEKKESİ RESTORE EDİLDİ

Tören kapsamında, 14 yıl aradan sonra tarihi yapının camisinde ilk ezan okundu. Ardından törene katılan bakanlar, camide kılınan ilk akşam namazına iştirak etti.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Emevi Camisi'nin yakınında bulunan Süleymaniye Tekkesi'ne ilişkin, "Burası, büyük hükümdar Kanuni Sultan Süleyman ve büyük mimar Sinan Paşa tarafından inşa edilen Süleymaniye Tekkesi." dedi.

Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, kentin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olacağını ifade etti.

Salih, bugün yalnızca bir caminin değil, aynı zamanda bir medeniyet eserinin, ilim merkezinin ve toplumsal yaşam açısından önemli bir yapının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Suriye nin başkenti Şam da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı 2

SURİYE İÇİN UMUT DOLU TEMENNİLER

Tarihi yapının inşasında ve korunmasında emeği geçenleri rahmetle anan Salih, her geçen gün yeniden toparlanan Suriye'nin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundu.

Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'da restore edilerek yeniden açılan tarihi Süleymaniye Tekkesi'nin yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

Yapının Osmanlı Devleti'nin medeniyetini yansıtan önemli tarihi eserlerden biri olduğunu belirten Bakan Şükri, "Türkiye'deki kardeşlerimize ve Suriye Genel Sekreterliğindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'ı rahmetle andıklarını dile getiren Şükri, "Bu tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'a Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Şah suriye Şam
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