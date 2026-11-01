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Gözler 3 Kasım'a çevrildi! ABD seçimlerinde dikkat çeken JD Vance detayı! Eşitlik sağlanırsa...

Tüm dünya gözlerini ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimlerine çevirmiş durumda. Kongre ara seçimleri yaklaşırken, anketlerin ortaya koyduğu tablo da netleşmeye başladı. Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 8 eyaletteki sandalyelerin en az 5'ini kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir.

Gözler 3 Kasım'a çevrildi! ABD seçimlerinde dikkat çeken JD Vance detayı! Eşitlik sağlanırsa...

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor. Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasına göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de sonucu yarışın başa baş sürdüğü seçim bölgelerinin belirlemesi bekleniyor.

Gözler 3 Kasım a çevrildi! ABD seçimlerinde dikkat çeken JD Vance detayı! Eşitlik sağlanırsa... 1

DEMOKRATLAR ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 45'ini Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

Sekiz eyalette ise adayların başa baş yarışı devam ediyor. Başa baş yarışın görüldüğü koltukların 7'si Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor.

SEÇİMLERDE JD VANCE DETAYI

Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 8 eyaletteki sandalyelerin en az 5'ini kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Gözler 3 Kasım a çevrildi! ABD seçimlerinde dikkat çeken JD Vance detayı! Eşitlik sağlanırsa... 2

Tamamı seçime girecek olan Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 182, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisindeki 26 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daralıyor.

Buna göre, çoğunluğu elde etmesi beklenen Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor.

MEVCUT TABLO NASIL?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken 2 sandalye boş durumda.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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seçim Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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