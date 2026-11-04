Yemek yaparken mutfağı alev aldı! Panikle kolunu kırdı

Olay, Muratlı ilçesine bağlı İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan bir sitenin ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Naciye K.'nin mutfakta yemek hazırladığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden Naciye K., içeride biriken dumanı dışarı çıkarmak amacıyla pencereyi açmaya yöneldi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ

Bu sırada ocaktaki tencerenin devrilmesi sonucu yemek etrafa saçıldı. Yaşanan panikle dengesini kaybeden Naciye K. yere düştü.

Düşmenin etkisiyle 68 yaşındaki kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mutfakta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Naciye K.ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır