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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 şehir için sarı ve turuncu alarm verirken birçok bölgede kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için ocak ayına işaret etti.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle 20 şehir için sarı ve turuncu uyarı yayımladı. Birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin değerlendirmelerinde sıcaklıkların düşeceğini belirterek İstanbul'a kar yağışı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul a kar ne zaman yağacak? 1

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bolu, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul a kar ne zaman yağacak? 2

Orta ve Doğu Karadeniz için uyaran MGM, açıklamasında "Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" ifadelerini kullanıldı.

Meteoroloji den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul a kar ne zaman yağacak? 3

Meteoroloji'nin Doğu Anadolu uyarısında ise "Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

20 ŞEHİR İÇİN TURUNCU VE SARI ALARM

Meteoroloji Giresun, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon, Zonguldak, Şırnak, Düzce, Diyarbakır, Kocaeli, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Batman ve Bartın için sarı uyarı verdi. MGM'nin açıklamasına göre, Hatay, Osmaniye, Artvin ve Rize'de turuncu alarm verildi.

Meteoroloji den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul a kar ne zaman yağacak? 4

Meteoroloji, sarı uyarıyı 'az tehlikeli', turuncu uyarıyı 'tehlikeli' olarak nitelendiriyor.

YAĞIŞ TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar ve sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. Orhan Şen, şunları söyledi:

"Bugün yağmur şiddetlendi. Ama aşırı bir yağmur değil. O da sakinleşmeye doğru gidiyor. Bugün Türkiye’nin bir karış toprağı bile kuru kalmayacak. Her yerde yağış var. Her zaman olmaz bu durumlar. Yağış devam ediyor.

BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bazı yerlerde şiddetli yağış. Karadeniz sahili, kıyı kesimi, Marmara'nın doğusu Tekirdağ, Çanakkale, Batman, Siirt, Bitlis buralarda kuvvetli. Osmaniye, Hatay'da şiddetli yağışlar var. Su baskını yapabilir.

İSTANBUL İÇİN SEL UYARISI YOK

İstanbul’da sel olmaz. Bu gece saatlerinden sonra hafifleyecek. Taşkın yapacak bir yağış yok. sıcaklık düşüyor. Yarından itibaren sıcaklık düşüyor. Yarın 4-5 derece artacak düşüşler. Paltolarımızı giyinelim.

ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Anadolu'da biraz daha durum kritik. Cuma gününden sonra kar yağışı başlayacak. Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Siirt taraflarında cuma ve cumartesi kar yağışı artacak. Yerde de tutacak. Doğu Anadolu'daki kar yağışı yerleri beyazlatacak. Uludağ’da kar yağacak. Ilgaz, Kartepe, Palandöken'de kar yağışı olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’a kar yağmayabilir. İstanbul'a ancak ocak ayında kar yağar. Bakacağız ona. Yağmaya da bilir. Kar yağışı Anadolu'da erken başladı. İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna net bir cevap veremiyorum. Bir iki gün kar yağışı ocak ayında ancak olur.

AYIN 10'UNDA YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Pazartesi gününden itibaren ısınmalar başlayacak. Pazartesi’ye kadar soğuk bir hava var. Batı bölgelerden yağış çekiliyor. İkinci bir yağışlı hava kütlesi ayın 10'unda gelecek.

Meteoroloji den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul a kar ne zaman yağacak? 5

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Kuvvetli bir yağış artık İstanbul'da yok. Önümüz artık kış. Sıcaklıkların düşmeye başladığını görüyoruz. Yağışlı bir kış mevsimi geçireceğiz. Ilıman bir kış bekliyoruz."

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