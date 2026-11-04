Düğününe bir hafta kala kahreden kaza! Çeyizini hazırlamıştı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazası, düğün hazırlığı yapan bir ailenin mutluluğunu yasa dönüştürdü. Bir hafta sonra düğünü yapılacak olan 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç kızın, Denizli'de evlendikten sonra yaşayacağı evi temizlemek için yakınlarıyla birlikte yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolunun Gencelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak refüjü aştı. Takla atan araç, karşı şeride geçtikten sonra yol kenarına savruldu.

Kazaya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

25 YAŞINDAKİ SAFİYE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmî nikâhının kıyıldığı, düğününün ise 14-15 Kasım tarihlerinde Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak köyünde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Düğün davetiyelerinin de dağıtıldığı belirtilirken, genç kızın komşu köy olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği ifade edildi. Evlilik hazırlıklarını sürdüren Safiye Kaymakçı'nın çeyizini düzenlediği ve eşiyle birlikte yeni bir hayat kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eşinin işi nedeniyle Denizli'de yaşamayı planlayan Kaymakçı'nın, gelin gireceği evin temizliğini yapmak üzere sabah saatlerinde yakınlarıyla birlikte köyden yola çıktığı belirtildi.

Ancak düğününe günler kala meydana gelen trafik kazası, genç kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Kaymakçı'nın ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır