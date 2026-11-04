Mersin'de 126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren 14 şüphelinin organize şekilde ülke genelinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

3 Kasım'da ve devamında gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

126 VATANDAŞI 10 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ülke genelinde farklı illerde yaşayan 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin internet üzerinden telefonla aradıkları 69 vatandaşın da dolandırıldığı belirtilirken, olayın diğer mağdurlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

EVLERDEN UYUŞTURUCU VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 19 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 446 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve 1 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık operasyonu yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 kişi yakalandı. 12 kişinin gözaltı işlemleri sürerken, 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca bir şahsın da yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Türkiye'nin farklı illerinde ikamet eden 126 kişiyi yaklaşık olarak 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 24 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, 1 laptop, 446 bin 200 TL, 3 gram esrar, 17 adet sentetik uyuşturucu hap, 12 kök hint keneviri ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. — Mynet (@mynet) November 4, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır