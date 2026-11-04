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Mersin'de 126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, internet üzerinden telefonla aradıkları vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Türkiye genelinde 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Mersin'de 126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren 14 şüphelinin organize şekilde ülke genelinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Mersin de 126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı 1

3 Kasım'da ve devamında gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

126 VATANDAŞI 10 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ülke genelinde farklı illerde yaşayan 126 vatandaşı yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin internet üzerinden telefonla aradıkları 69 vatandaşın da dolandırıldığı belirtilirken, olayın diğer mağdurlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mersin de 126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı 2

EVLERDEN UYUŞTURUCU VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 19 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 446 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 gram esrar, 17 sentetik uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve 1 gram metamfetamin bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
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