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İstanbul'u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul yağmura teslim oldu. Şişli, Kağıthane ve Sarıyer’de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası yollar göle döndü. Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı. Sultangazi'de sağanak sonrası çöken yolda araçlar mahsur kaldı. Avcılar’da ise sağanak nedeniyle parkın duvarı yıkıldı.

İstanbul'u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından, akşam saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkili oldu.

UYARILARIN ARDINDAN İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ: BİRÇOK İLÇE ETKİLENDİ

Kağıthane ve Sarıyer’de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı yollar sağanak nedeniyle göle döndü. Yollarda oluşan su birikintilerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 1

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle ulaşım güçleşirken, sürücüler suyla kaplanan yollardan geçmeye çalıştı. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. İstiklal Caddesi'nde yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 2

MİNİBÜS ÇUKURA DÜŞTÜ

Çeliktepe'de yağış sonucu yumaşayan toprak bir evin bahçesine doldu.Diğer yandan Kağthane Hürriyet Mahallesi'nde yol yapım çalışması devam eden sokakta yağış sonrası kapalı kasa minibüs çukura düştü.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 3

ZİNCİRLİKUYU'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI; YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Beşiktaş'ta etkili olan sağanağın ardından Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 4

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 5

Bugün etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollar göle dönerken Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçidi su bastı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 6

Ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

SULTANGAZİ'DE SAĞANAKTA YOL ÇÖKTÜ ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürülen yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 7

Olay, Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından yolun gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürüldü.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 8

Bölgede etkili olan yağışın ardından yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yolun bir bölümünde oluşan çukur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar çöken alanda mahsur kaldı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 9

AVCILAR’DA SAĞANAK NEDENİYLE PARKIN DUVARI YIKILDI

İstanbul'da dün akşam saatlerinden başlayan sağanak Avacılar'da da etkili oldu. Avcılar'da saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 10

Ambarlı Mahallesi’nde bulunan Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’nı çevreleyen taş duvarın bir bölümü yağış sırasında toprağın yumuşaması sonucu yürüyüş yoluna doğru yıkıldı. Duvarın bazı bölümlerinde ise çatlaklar oluştu.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 11

Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler parka giderek, duvarın yıkılan bölümü ve yürüyüş yolu çevresine güvenlik şeridi çekti.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 12

SAĞANAK ŞİŞLİ’DE YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

İstanbul'da etkili olan sağanak Şişli ve Beşiktaş’ta yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 13

Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 14

Levent'te de aniden bastıran yağmura yakalananlar duraklara sığındı. Bir kafenin ise tavanından su aktığı görüldü.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 15

YAĞIŞ SIRASINDA TIKANAN MAZGALI ELİYLE TEMİZLEYEN KİŞİ KAMERADA

Sultangazi’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış sırasında bir mazgalın tıkanması üzerine bir kişi, suyun tahliye edilmesini sağlamak için mazgalı eliyle temizlemeye çalıştı.

İstanbul u yağmur vurdu: Yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı 16

O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kişinin mazgalın üzerindeki birikintileri eliyle temizlediği ve suyun akışını sağlamaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar Sultangazi sağanak yağış
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