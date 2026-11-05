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Güçlü ses performansıyla her an yanınızda: JBL'in çok sevilen hoparlörü indirimde
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Güçlü ses performansıyla her an yanınızda: JBL'in çok sevilen hoparlörü indirimde

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Sahilde yürürken, doğada vakit geçirirken ya da odanızda dinlenirken sevdiğiniz ritimlerin size eşlik etmesi tüm modunuzu bir anda değiştirebilir. Tam da bu anlar için tasarlanan, hafifliğiyle varlığını unutturan ama sesiyle ortamı dolduran bir hoparlör arıyorsanız JBL'in teknoloji meraklılarından tam not alan Go 5 modeline şans verebilirsiniz. Cihazın öne çıkan özelliklerine göz atmak için gelin içeriğe geçelim...

Kampta, bisiklet sürerken ya da balkonda keyif yaparken müziğin sizinle olması paha biçilmez. O anlarda cihazı elinizde taşımakla uğraşmadan çantanıza veya kemerinize takıp özgürce hareket edebileceğiniz bir hoparlör arıyorsanız, JBL'in ikonik Go serisinin en sevilen modelini mutlaka duymuşsunuzdur. Hoparlörle ilgili detaylar yazımızda!

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JBL Go 5 Bluetooth Hoparlör

Güçlü ses performansıyla her an yanınızda: JBL in çok sevilen hoparlörü indirimde 1

JBL Go 5, avuç içine rahatça sığan ultra kompakt boyutuna rağmen yenilenen sürücü mimarisi sayesinde beklenenden çok daha zengin ve derin bas performansı sunuyor. Tek şarjla uzun saatler süren kesintisiz müzik deneyiminin yanı sıra "Playtime Boost" özelliği devreye sokulduğunda ses çıkışını optimize ederek ekstra kullanım süresi elde etmenizi sağlıyor. IP67 sertifikalı suya ve toza tam dayanıklı yapısı ile plajda, dağ yürüyüşlerinde ya da havuz kenarında cihazı endişesizce yanınızda taşıyabileceğiniz cihazı, JBL Portable uygulaması üzerinden ekolayzır ayarlarını kendi müzik zevkinize göre kolayca kişiselleştirebilir, sağlamlaştırılmış yeni taşıma askısıyla çantanıza asabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sesi bireysel kullanım için yanında taşımak için ideal.İş yerinde kumsalda dışarda bir şeyler yaparken tatmin edici.Hatta koşarken elimde taşıyorum hiç rahatsız etmiyor.Arkadaşlarla eğlenceli oluyor.Sadece bass yetersiz bu cihaz için normal."
  • "Go 4'den JBL Go 5'e geçtim ve gerçekten çok fark ediyor. Ses kalitesi muazzam, görünüşü dokusu aşırı iyi ama tek beğenmediğim yönü ışık yani ışık modları getirseler ve RGB falan yansa güzel olur."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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