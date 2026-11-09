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Dünya devi yasak aşkla gündem oldu! CEO'nun sevgilisi ajan çıktı, özür diledi

Dünyanın en önemli teknoloji devlerinden Nvidia yasak aşk ve beraberinde gelen casusluk skandalıyla sarsıldı. Şirketin kurucusu da olan CEO Jensen Huang'ın Çinli bir iş insanıyla ilişkisi olduğu ve kadının üretilen çipleri Çin'e yönlendirdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Huang da iddiaları doğrulayarak özür diledi.

Dünya devi yasak aşkla gündem oldu! CEO'nun sevgilisi ajan çıktı, özür diledi

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirterek, Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu ifade etti.

İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Eşine sadık kalmadığını belirten Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Dünya devi yasak aşkla gündem oldu! CEO nun sevgilisi ajan çıktı, özür diledi 1

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM"

Huang, mesajında, "Hayatım boyunca ailem bana sevgi ve destek verdi. Dürüstlüğümü ve sadakatimi hak ediyorlar. Ancak ben onları hayal kırıklığına uğrattım ve birlikte kurduğumuz hayata zarar verdim. Yaptıklarımın ve neden olduğum üzüntünün tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve bununla birlikte gelecek eleştirileri kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SORUMLULUĞU YERİNE GETİREMEDİM"

Nvidia'daki çalışma arkadaşlarına, yönetim kuruluna, şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarına ve hissedarlarına da seslenen Huang, "Benden daha iyisini hak ediyorsunuz. Nvidia'ya liderlik etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmak. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Nvidia'ya tamamen bağlıyım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

SORUŞTURMAYA DESTEK

Huang, haberlerde gündeme getirilen ulusal güvenlik endişeleriyle ilgili olarak Nvidia Yönetim Kurulu'nun bağımsız bir soruşturma başlattığını belirterek, soruşturmayı desteklediğini ve süreçle tam işbirliği yapacağını aktardı.

Ülkesini ve şirketini sevdiğini vurgulayan Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİ BİLGİ SIZDIRDI

The New York Times gazetesinde geçen hafta yayımlanan haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia Çip soruşturma
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