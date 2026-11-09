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Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Giresun'daki bir özel hastanede temizlik görevlisinin ameliyatlara girip fotoğraf çektirdiği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hastanede kaydedilen görüntülerdeki bir kişinin doktor değil, temizlik görevlisi olduğu iddia edildi.

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı
Mynet Haber Merkezi

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın ve avukatı Ertuğrul Genç, Giresun'daki bir özel hastanede temizlik görevlisi olduğu öne sürülen kişinin yetkisiz biçimde ameliyatlara katıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı 1

3-4 AYDIR TAKİP EDİLİYORMUŞ

Yaklaşık 3-4 ay önce kendilerine ihbarlar geldiğini, ancak yeterli delile ulaşamadıkları için açıklama yapmadıklarını belirten Aydın, hastaneden, vatandaşlardan ve hasta yakınlarından bilgi aldıklarını söyledi. Aydın, “Bunun neticesinde Sayın Sağlık Bakanımıza ulaştık. Sayın Sağlık Bakanımıza bizzat ben durumu ilettim” dedi.

Bakan Memişoğlu’nun Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini aktaran Aydın, Bakan’a teşekkür ederek, “Bizim talebimiz bu hastanenin kapatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı 2

“BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM”

Avukat Ertuğrul Genç de söz konusu kişinin uzun yıllardır ameliyatlara girdiğini iddia etti. Görüntülerin hastanenin, ameliyatı yapan doktorun ve kişinin kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirten Genç, “Çok vahim bir durum, bu kabul edilemez” dedi.

Kişinin hangi ameliyatlara katıldığının ve bu ameliyatların sonuçlarının araştırılmasını isteyen Genç, mağduriyet yaşayan vatandaşlara savcılığa ve Sağlık Bakanlığına başvurma çağrısında bulundu.

HİJYEN İDDİALARI

Hastanenin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduklarını söyleyen Genç, daha sonra yapılan tadilat sırasında sağlık hizmetinin sürdüğünü ve yeniden kullanılacak bebek kuvözlerinin toz ve kir içinde bırakıldığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun hastane
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