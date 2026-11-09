Ayakkabısının tabanına gizledi! 1 milyonluk vurgun sınırda önlendi

Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen bir kişinin ayakkabılarına gizlediği uyuşturucu haplar, gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ortaya çıkarıldı. Operasyonda 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

NARKOTİK KÖPEĞİ KARDİ GİZLENEN HAPLARIN BULUNMASINI SAĞLADI

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Çobanbey Kara Hudut Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişiyi kontrol etti.

Narkotik dedektör köpeği Kardi'nin de katıldığı aramada, şüphelinin ayakkabılarının tabanına uyuşturucu hap gizlediği belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 40 BİN TL

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, Captagon olduğu değerlendirilen 2 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen hapların brüt ağırlığının 459,84 gram, piyasa değerinin ise 1 milyon 40 bin TL olduğu bildirildi.

Uyuşturucu hapların ele geçirilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır