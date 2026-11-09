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Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Niğde-Çiftlik Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Niğde'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara müdahale etti.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Niğde-Çiftlik Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü A.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde kaza
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