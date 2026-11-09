Afyonkarahisar'da cinayet: Kayınbiraderler eniştelerini öldürdü

Afyonkarahisar'da akrabalar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 37 yaşındaki Aykut K., kayınbiraderleri tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut K. ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.'ye ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüfekle vurularak ağır yaralanan Aykut K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

37 yaşındaki Aykut K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ AKRABALARININ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan M.C. ve S.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bulunan bir akrabalarının evinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.C. ve S.C., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, Aykut K.'nin hayatını kaybettiği olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır