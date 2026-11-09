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Portekizli iki turist tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed K., aldığı yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarptı. Kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen gencin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 turist tutuklandı.

Portekizli iki turist tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mağazaya gelen alkollü 2 Portekizli turist, küfürlü ifadeler kullanmalarının ardından işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mağazada çalışan 17 yaşındaki Muhammed K., turistlerden birinin yumruk darbesiyle yere düşerek başını merdivene çarptı.

Olayın ardından bölge esnafı tarafından darbedilen 2 turist, olay yerinden ayrıldı.

KALBİ DURAN GENÇ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Muhammed K., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Muhammed K., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K.'nın da hafif yaralandığı öğrenildi.

2 TURİST VE 2 ESNAF GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. yakalandı. Hafif yaralı oldukları belirlenen 2 turist, tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı olarak bölge esnafından Y.A. ve F.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Portekiz uyruklu C.G. ve C.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan esnaf Y.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Muğla
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