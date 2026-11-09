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Van beyaza büründü

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 ila 2 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölgede kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Van beyaza büründü

Van'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Kent merkezinde cadde, sokak ve araçlar kısa sürede karla kaplanırken, olumsuz hava koşulları günlük yaşamı etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Van'da kış manzaralarını beraberinde getirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 ila 2 dereceye kadar gerilediği kentte, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle kent merkezinde yoğunlaşan kar yağışı, vatandaşların ve sürücülerin günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülerden buzlanma ve kayganlaşan yollar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Van kar
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