Kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında yaşlı çift yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, Uşak-Banaz kara yolu üzerindeki Susuz köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Süruri Arslan'ın kullandığı otomobil, Susuz köyü yolundan ana yola çıkmak istediği sırada Uşak'tan Banaz yönüne ilerleyen Y.B. (61) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Süruri Arslan ile 71 yaşındaki eşi Nazmiye Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çiftin cenazeleri Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından 61 yaşındaki kamyon sürücüsü Y.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır