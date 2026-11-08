Komşu kavgasında site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'da komşular arasında yaşanan tartışmada site yöneticisini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 42 yaşındaki site yöneticisi Eser Kaya ile komşusu E.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında E.G. tarafından silahla vurulan Eser Kaya, hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.