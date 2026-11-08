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Komşu kavgasında site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 42 yaşındaki site yöneticisi Eser Kaya, komşusu tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komşu kavgasında site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'da komşular arasında yaşanan tartışmada site yöneticisini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOMŞULAR ARASINDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 42 yaşındaki site yöneticisi Eser Kaya ile komşusu E.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.G. tarafından silahla vurulan Eser Kaya, hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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