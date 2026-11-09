HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mısır'da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi

Mısır'ın Giza eyaletinde iki yolcu treninin karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybederken 112 kişi ise yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler kazanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Mısır'da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi

Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıkmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı, Gize vilayetinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralananların sayısının ise 112’ye yükseldiğini açıkladı.

Mısır da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi 1

Acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor.

Mısır da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi 2

İLK FACİA DEĞİL

Mısır, geçmişte de büyük tren facialarıyla gündeme gelmişti.

Mısır da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi 3

Ülkede 2002 yılında meydana gelen ve Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçen olayda, kalabalık bir yolcu treninde çıkan yangın 7 vagona yayılmış, en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi 4

Mısır da facia! İki tren çapıştı: 7 ölü, 112 yaralı... Bölgeden görüntüler geldi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 ildeki 8 ilçeye eğitime kar molası!2 ildeki 8 ilçeye eğitime kar molası!
Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktıÖzel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Anahtar Kelimeler:
Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.