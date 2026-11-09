2 ildeki 8 ilçede eğitime kar molası!

Ülkeyi etkisi altına alan kış şartları sonrası birçok ilimizden kar haberleri gelmeye devam ediyor. Van ve Trabzon da bu illerimizden ikisi. Çaldıran Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

TRABZON'DA DA 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır