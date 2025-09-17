Apple'ın en yeni modeli: iPhone 17 serisini sizin için inceledik

Her yeni lansmanında teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan Apple, iPhone 17 serisinde de bu geleneği bozmuyor. Biz de Apple’ın kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımak için geliştirdiği özel teknolojilerle gelen iPhone 17 serisindeki modelleri avantajları ve dezavantajlarıyla detaylıca inceledik. Siz de bu yeni serinin getirdiği avantajları merak ediyorsanız Amazon 19 Eylül'e kadar sürecek ön sipariş döneminde sunulan değiş tokuş avantajından yararlanmayı unutmayın!

Apple iPhone 17

Oyunlardan video düzenleme uygulamalarına kadar her şeyde son derece hızlı ve sorunsuz bir şekilde işleyen iPhone 17, gücünü Apple’ın en yeni çipi olan A19 işlemcisinden alıyor. Önceki serilere göre daha güçlü, daha hızlı ve daha estetik bir tasarıma sahip olan iPhone 17 modelinde yer alan 48 MP Dual Fusion ana kameraysa fotoğraf tutkunları için büyük bir avantaj yaratıyor. Üstelik, saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision desteğiyle video çekerken hareket halindeyken olsanız bile videolarınızın kusursuz görünmesini garantiliyor.

Cihazın ProMotion teknolojisi ve Dynamic Island özellikli 6,3 inç ekranı, canlı renkler ve yüksek çözünürlük sunarak göz alıcı bir görüntü deneyimi veriyor. Bütün bunların yanında MagSafe ve Qi ile Qi2 kablosuz şarj desteği ile hızlı ve pratik bir şarj deneyimi yaşatan cihaz, Apple Intelligence ile telefon deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor.

Apple iPhone 17'nin avantajları ve dezavantajları

iPhone 17 fiyat açısından bu serideki en uygun model. Ayrıca, günlük kullanımda hız farkını hemen hissedeceğiniz yüksek performanslı A19 çipi de cihazın tüm işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde yapmasına olanak tanıyor.

Selfie çekerken iPhone’unuzu çevirmenize gerek bırakmayan 18MP Center Stage ön kamerası ve 48 MP Fusion ana kamerasıyla düşük ışık koşullarında dahi mükemmel fotoğraflar çekiyor.

Telefonun 460 ppi yoğunlukta ve 2622x1206 piksel çözünürlükteki Super Retina XDR ekranı, hem videolarda hem de oyunlarda akıcı ve keskin bir görsel deneyim sağlıyor.

Serideki diğer telefonlar gibi Acil SOS ve Trafik Kazası Algılama gibi acil durumlar için hayat kurtarıcı özelliklere sahip.

27 saate kadar online video izleme ve 30 saate kadar video oynatma ile yoğun kullanımda günü çıkarsa da pil ömrü, Pro modellere göre daha hızlı tükenebilir.

Kamera özellikleri, Pro modellerdeki kadar ileri seviye değil, daha profesyonel bir fotoğrafçılık deneyimi isteyenler için yeterli gelmeyebilir.

Depolama seçenekleri 256 ve 512 GB ile sınırlı olduğundan yüksek çözünürlüklü videolar ve fotoğraflar çekiyorsanız uzun vadede daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Apple iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro'nun 6,3 inç Super Retina XDR ekranıyla oldukça geniş ve canlı bir görüntüsü bulunuyor. HDR ekran, Dolby Vision gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini destekleyen ekranı, hem videoları hem de fotoğrafları net ve etkileyici kılıyor. 48 MP Pro Fusion kamera sistemiyle detayları çok daha net yakalayabileceğiniz 17 Pro'nun iPhone 17 ve iPhone Air'de bulunmayan 48 MP Fusion Telefoto kamerası ise hayvanlar ve dağlar gibi uzaktaki özneleri vurgulamanıza ve yakınlaştırmanızı mümkün kılıyor.

iPhone 17 Pro, 31 saate kadar video oynatma ve 28 saate kadar online video izleme kapasitesi ile tüm gün süren kullanımlarda pil derdini ortadan kaldırıyor. Üstelik MagSafe ile 25 W'a kadar kablosuz şarj imkanı ve USB-C bağlantısı sayesinde hızlı şarj desteğiyle hiç offline kalmıyorsunuz. Yüksek performansı ve enerji verimliliğiyle de dikkat çeken model, A19 Pro çip ile uygulamalar arasında hızlı geçiş yaparken oyunlarda ve ağır işlemlerde dahi takılmadan çalışıyor.

Apple iPhone 17 Pro'nun avantajları ve dezavantajları

iPhone 17 Pro'nun 6,3 inçlik Super Retina XDR ekranı, video izlerken ve oyun oynarken olağanüstü bir deneyim sunuyor.

48 MP Pro Fusion kamera sisteminde yer alan Ana, Ultra Geniş ve Telefoto kamera ile profesyonel seviyede fotoğraflar çekmek çok daha kolay.

28 saate kadar online video izleme ve 31 saate kadar video oynatma süresi ile tüm gün kullanım sağlayarak şarja takma derdini yaşatmıyor.

A19 Pro çipin yüksek performansı ile uygulamalar arasında hızlı geçiş, oyunlarda sorunsuz performans ve güçlü enerji verimliliği yaratıyor.

Yüksek özelliklerle donatılan iPhone 17 Pro, hem kendi serisindeki hem de Apple'ın daha bütçe dostu modelleriyle kıyaslandığında biraz pahalı gelebilir.

Apple iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max, Apple’ın en yeni ve en güçlü işlemcisi olan A19 Pro çipiyle hem performansı artırıyor hem de enerji verimliliğini geliştiriyo, bu da hem daha uzun pil ömrü hem de oyun gibi telefonu yavaşlatan uygulamalarda sorunsuz bir deneyim anlamına geliyor. Detayların daha net ve daha canlı hale getiren 6,9 inçlik büyük ekran boyutuyla özellikle video izlemek ve oyun oynamak için mükemmel bir seçenek olan iPhone 17 Pro Max, serinin diğer modellerinde olduğu gibi Super Retina XDR ekranla mükemmel bir görsel deneyim yaşatıyor.

Apple, 48 MP ana kamerayı iPhone 17 Pro Max’te bir adım daha ileriye taşıyarak yeni 4x ve 8x optik seçenekleriyle daha fazla detay yakalayabiliyor. iPhone 17 Pro Max yine sadece Pro modeliyle paylaştığı saniyede 120 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision özelliği ile sinema kalitesinde videolar çekiyor. İçerik üreticileri ve sinema meraklıları için harika bir özellik olan bu kamera, videoların daha akıcı ve gerçekçi olmasına yardımcı oluyor.

Apple iPhone 17 Pro Max'in avantajları ve dezavantajları

Sınıfının en güçlü işlemcisi olan A19 Pro ile uygulamalarda ve oyunlarda inanılmaz hız ve akıcılık sağlayan iPhone 17 Pro Max, birçok uygulama arasında gezinseniz de herhangi kesinti yaşamanızın önüne geçiyor.

120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisinin akıcı ve pürüzsüz ekran geçişleri sayesinde video izlemek ve oyun oynamak büyük bir keyif haline geliyor.

Depolama açısından iPhone 17 serisinin en geniş alternatiflerini bulunduran iPhone 17 Pro Max'in 256 GB ile 2 TB arasında depolama alan seçenekleri var.

Fotoğraf ve videolarınızı profesyonel düzeye taşıyan 48 MP Pro Fusion kamera sisteminde yer alan Telefoto kamera, yeni nesil tetraprizma tasarımı ve yüzde 56 daha büyük sensörüyle bugüne kadarki en yüksek iPhone Telefoto teknolojisini sunuyor. Böylelikle aslından toplamda 16 kat optik zoom aralığına erişebiliyorsunuz.

iPhone 17 Pro Max, üst düzey özellikleri ile serinin en pahalı modeli olduğundan fiyat açısından erişilebilirliği sınırlayabilir. Bu, bütçesini düşünen kullanıcılar için dezavantaj olarak görülebilir.

Güçlü donanımı bazı kullanıcılar için gereksiz görülebilir. Özellikle günlük kullanımda bu kadar güçlü bir cihaza ihtiyaç duymayabilirsiniz.

iPhone modelleri arasında sahip olduğu özellikler açısından değerlendirdiğimizde iPhone 17 Pro Max'in 231 gram ağırlığı, uzun kullanımlarda bazı kullanıcılara taşıma konusunda zorluk yaşatabilir.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Apple iPhone Air

Serideki diğer telefonların aksine zorlu koşullardaki üstün performansıyla bilinen titanyum çerçeve ile gelen iPhone 17 Air, 6,5 inç Super Retina XDR ile serideki en ideal ekran boyutuna sahip diyebiliriz. iPhone Air aynı zamanda iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te olduğu gibi A19 Pro çip ile geliyor. Bu güçlü işlemci, performansı artırırken enerji verimliliğini de getiriyor.

Kamera tarafında ise 48 MP Fusion kamera sistemi bulunan iPhone Air fotoğraf çekmeyi sevenler için serinin diğer telefonlarına göre biraz geride kalıyor: Arkada 48 MP Fusion Ana kamerası bulunan telefonun 1x ve 2x optik zoom seçeneklerinin yanında saniyede 60 kareye kadar 4K Dolby Vision video kaydı özelliğiyle Pro modellerin arkasında kalıyor. Tabii bu, Air'in iPhone telefonların bildiğimiz o benzersiz çekim özelliklerini taşımadığı anlamına da gelmiyor çünkü bu özelliklerinin dışında iPhone Air, 17 serisinin tüm özelliklerini barındırıyor.

Apple iPhone Air'in avantajları ve dezavantajları

iPhone Air'in 48 MP ana kamerası ve 18MP Center Stage ön kamerası günlük kullanım için kalitesi yüksek fotoğraf ve videolar çekmek için son derece ideal bir model.

22 saate kadar online video izleme ile 27 saatlik video oynatma kapasitesi, MagSafe battery pack ile 22'den 35'e, 27'den 40'a çıkarak cihazı sürekli şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

iPhone 17'de bulunmayan A19 Pro çipi, yüksek performans ve enerji verimliliği ile uygulamalar arası geçişlerde hız ve akıcılık yaratıyor.

iPhone Air'in 6,5 inç ekranı, büyük ekran sevenler için harika olduğu kadar isminin de hakkını vererek 165 gram ile serinin en hafif telefonu olma özelliğini taşıyor.

Sahip olduğu özellikleriyle serinin en erişilebilir fiyat etiketiyle iPhone Air, pek çok kullanıcıya hitap ediyor.

İşte çok satan diğer iPhone modelleri!

1. iPhone 16 Pro Max

Apple’ın en güçlü modellerinden biri olarak öne çıkan iPhone 16 Pro Max, 6,9 inç Super Retina XDR ekranı sayesinde daha geniş ve etkileyici bir görüntüleme alanı sunarken ProMotion teknolojisiyle akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor. A18 Pro çip ile donatılan cihaz, hem günlük kullanımda hem de yoğun performans gerektiren oyunlarda olağanüstü hız ve verimlilik yaratıyor. 48 MP ana kamera, gelişmiş telefoto lens ve ultra geniş açı desteğiyle profesyonel seviyede fotoğraf ve video çekimleri yapan iPhone 16 Pro Max, premium akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

2. iPhone 16 e

Kompakt tasarımıyla öne çıkan ama donanım gücünden de ödün vermeyen iPhone 16 e, 6,1 inç Super Retina XDR ekranıyla canlı renkler ve yüksek parlaklık vererek içerikleri net bir şekilde görüntülemenizi sağlıyor. A18 çip ile güçlendirilen cihaz, hem günlük kullanımda hem de yoğun performans gerektiren oyunlarda akıcı bir deneyim yaşatıyor. İkisi bir arada kamera sistemindeki 48 MP Fusion ana kamerasıyla farklı ışık koşullarında detaylı ve canlı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılan iPhone 16 e, kompakt bir model arayan kullanıcılar için güçlü bir seçenek.

3. iPhone 16

Sıraladığımız diğer pek çok modelden daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Apple iPhone 16, 6,1 inç Super Retina XDR ekranıyla renklerin canlılığını ve keskinliğini artırıyor. A18 Bionic çip ile güçlendirilmiş olan cihaz, günlük kullanımlarda hızlı ve akıcı bir deneyim yaşatıyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra Gece Modu ile düşük ışıkta bile başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca, Sinematik modda video çekimi yaparak yaratıcı içerikler oluşturmanız da mümkün.

4. iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus, geniş ekranı ve gelişmiş performansıyla iPhone 15 ailesinin öne çıkan modellerinden biri. Cihaz, 6,7 inç Super Retina XDR ekranı ve daha büyük bir görüntüleme alanıyla video izleme ve oyun oynama deneyimlerini daha keyifli hale getiriyor. A16 Bionic çip ile güçlendirilen iPhone 15 Plus, 48 MP geniş açılı kamera sistemi ile her türlü ışık koşulunda etkileyici fotoğraflar çekebilme yeteneğine sahip.

5. iPhone 15

iPhone 15, iPhone 15 serisinin en temel modeli olup yüksek performansı ve yeni teknolojileri daha kompakt bir yapıda veriyor. 6,1 inç Super Retina XDR ekran, günlük kullanım için yeterli büyüklükte ve renk doğruluğu konusunda son derece başarılı. A16 Bionic çip ile donatılan iPhone 15, uygulamalar arasında hızlı geçişler ve oyunlarda akıcı grafik performansı veriyor. 48 MP kamera sistemi sayesinde fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek kalitede sonuçlar elde edebileceğiniz telefonun sinematik mod gibi gelişmiş özellikleri ise profesyonel çekimleri mümkün hale getiriyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.