HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI'da ChatGPT alarmı: Sam Altman "kırmızı kod" ilan etti

Yapay zekâ yarışı hızla sürerken, OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT için "acil durum" ilan etti. İddiaya göre Altman, çalışanlarına gönderdiği bir notta "kırmızı kod" ilan ederek ChatGPT’nin hızla geliştirilmesi talebinde bulundu.

OpenAI'da ChatGPT alarmı: Sam Altman "kırmızı kod" ilan etti
Enes Çırtlık

Yapay zekâ yarışının hızlandığı bu dönemde, büyük teknoloji şirketleri için en kritik meselelerden biri, ellerindeki modelleri rakiplerinden önce daha hızlı, daha akıllı ve daha kullanışlı hâle getirmek. Son bir habere göre, bir zamanlar yapay zekâ sektörünün rakipsiz görünen ismi olan ancak artık sıkı bir rekabetle karşı karşıya olan OpenAI cephesinde ise bu baskı artık “alarm” seviyesine çıkmış görünüyor.

CHATGPT İÇİN "ACİL DURUM" İLANI

Webtekno'da yer alan habere göre, OpenAI CEO’su Sam Altman, çalışanlarına gönderdiği bir notta "kırmızı kod" ilan ederek ChatGPT’nin hızla geliştirilmesini istedi.

OpenAI da ChatGPT alarmı: Sam Altman "kırmızı kod" ilan etti 1

Altman’ın mesajına göre OpenAI; reklam, alışveriş, sağlık odaklı yapay zekâ yardımcıları ve kişisel asistan Pulse gibi projeleri ikinci plana alıyor. Şirket tüm odağını ChatGPT’nin daha hızlı, daha güvenilir, daha kişisel ve daha kapsamlı yanıtlar verebilir hâle getirilmesine çevirmiş durumda.

YAKINDA CHATGPT İÇİN PEŞ PEŞE DUYURULAR GELEBİLİR

Geliştirme ekibine her gün toplantı yapılacağı belirtilirken, Altman geçici ekip görevlendirmelerinin de hızlandırıcı bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Yani yakın zamanda OpenAI içerisinde ciddi bir işe alımla da karşılaşabiliriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldıGörüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldı
Erdoğan'dan Özel'e çok sert 'Cellat' yanıtı: "Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir"Erdoğan'dan Özel'e çok sert 'Cellat' yanıtı: "Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir"

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.