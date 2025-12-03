OpenAI'da ChatGPT alarmı: Sam Altman "kırmızı kod" ilan etti

Yapay zekâ yarışının hızlandığı bu dönemde, büyük teknoloji şirketleri için en kritik meselelerden biri, ellerindeki modelleri rakiplerinden önce daha hızlı, daha akıllı ve daha kullanışlı hâle getirmek. Son bir habere göre, bir zamanlar yapay zekâ sektörünün rakipsiz görünen ismi olan ancak artık sıkı bir rekabetle karşı karşıya olan OpenAI cephesinde ise bu baskı artık “alarm” seviyesine çıkmış görünüyor.

CHATGPT İÇİN "ACİL DURUM" İLANI

Webtekno'da yer alan habere göre, OpenAI CEO’su Sam Altman, çalışanlarına gönderdiği bir notta "kırmızı kod" ilan ederek ChatGPT’nin hızla geliştirilmesini istedi.

Altman’ın mesajına göre OpenAI; reklam, alışveriş, sağlık odaklı yapay zekâ yardımcıları ve kişisel asistan Pulse gibi projeleri ikinci plana alıyor. Şirket tüm odağını ChatGPT’nin daha hızlı, daha güvenilir, daha kişisel ve daha kapsamlı yanıtlar verebilir hâle getirilmesine çevirmiş durumda.

YAKINDA CHATGPT İÇİN PEŞ PEŞE DUYURULAR GELEBİLİR

Geliştirme ekibine her gün toplantı yapılacağı belirtilirken, Altman geçici ekip görevlendirmelerinin de hızlandırıcı bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Yani yakın zamanda OpenAI içerisinde ciddi bir işe alımla da karşılaşabiliriz.