Bekleyiş sona erdi: Spotify Wrapped 2025 yayınlandı!

Spotify Wrapped 2025 özetinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Nitekim Spotify, yılın en çok beklenen özelliklerinden biri olan Spotify Wrapped 2025’i bugün itibarıyla kullanıcıların erişimine açtı.

Kullanıcılar Spotify Wrapped 2025 ekran görüntülerini X, Instagram ve TikTok’ta paylaşmaya başladı.

SPOTIFY WRAPPED 2025’E NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped 2025’e erişmek için:

Telefonunuzda Spotify uygulamasını açın.

Ana sayfada beliren “2025 Özeti” / “Your 2025 Wrapped” kartına dokunun.

Eğer kartı görmüyorsanız, arama çubuğuna “Wrapped 2025” veya “2025 Özeti” yazabilirsiniz.

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, online müzik dinleme platformu Spotify'da her yılın sonunda kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını renkli kartlar ve animasyonlarla özetleyen bir rapor olarak biliniyor.

Wrapped, yıl boyunca yapılan dinlemeleri baz alıyor ve veriler yılın büyük bölümünü kapsıyor. Yıllık müzik özeti olarak nitelendirilen bu hizmet sayesinde kullanıcıların sene içerisindeki şarkı ve sanatçı tercihlerini incelemeleri mümkün oluyor.

Bu özet, en çok dinlenen sanatçılar, en çok dinlenen şarkılar gibi verileri bir hikâye akışı şeklinde gösteriyor.

Spotify kullanıcılarının 2025 özeti olarak adlandırabileceğimiz Spotify Wrapped 2025 ise kullanıcıların 2025 yılı boyunca dinleme alışkanlıklarına dair bir özet sunuyor.